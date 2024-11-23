Гуф покинул рехаб вместе с молодой невестой

Разият младше Гуфа на 19 лет, ей 26. Она родом из Махачкалы, какое-то время жила в Саратове. С рэпером девушка больше года, они вместе путешествовали по Азии. Разият считает, что зависимость её возлюбленного не помешает их счастливой жизни.