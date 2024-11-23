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23 ноября, 11:54

Гуф покинул рехаб вместе с молодой невестой

SHOT: Рэпер Гуф вышел из рехаба

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) покинул рехаб со своей невестой Разият Салиховой. Об этом сообщает SHOT.

Гуф покинул московский рехаб вместе с рэпером. Видео © Telegram / SHOT

Разият младше Гуфа на 19 лет, ей 26. Она родом из Махачкалы, какое-то время жила в Саратове. С рэпером девушка больше года, они вместе путешествовали по Азии. Разият считает, что зависимость её возлюбленного не помешает их счастливой жизни.

Напомним, ранее Гуф угодил в скандал: он попал в рехаб после инцидента в подмосковной бане, где подрался с полицейским. Затем музыкант пытался уговорить врачей отпустить его из реабилитационного центра, чтобы выступить на концертах, пусть даже с электронным браслетом. Медики пообещали выписать артиста, если на его концерте в Москве 22 ноября ничего не случится. В результате концерт состоялся. На нём рэпер выступил с электронным браслетом и анонсировал прощальный тур по России, а также сделал предложение своей девушке.

Гуф сделал предложение своей девушке на концерте в Москве, но на колено вставать не захотел
Гуф сделал предложение своей девушке на концерте в Москве, но на колено вставать не захотел
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SHOT

Полина Никифорова
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