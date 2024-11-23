«Орешник» (ракета)
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23 ноября, 15:22

Западные дипломаты спешно покидают Киев, утверждает Шарий

Блогер Шарий: Сотрудники посольств США, Китая и ряда стран ЕС покинули Украину

Сотрудники посольств США, Великобритании, Франции, Германии, Китая, Бельгии, Нидерландов, а также представители скандинавских стран покинули Украину. С таким утверждением в своём телеграм-канале выступил украинский блогер Анатолий Шарий.

«Большинство находятся в Польше, кто-то отправился на родину», — написал блогер.

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Напомним, ранее заседание Верховной рады на 22 ноября было отменено из-за повышенной угрозы ракетной атаки. Кроме того, не работали секретариаты комитетов, а также было сведено к минимуму число людей в Кабмине, офисе президента и других госорганах. Это произошло на следующий день после применения нового российского комплекса «Орешник». Причём в вечернем обращении Владимир Зеленский раскритиковал депутатов за отмену заседания, а посольства стран Запада — за приостановку работы. Нардеп Артём Дмитрук обвинил экс-комика в двуличии после критики. По его словам, Зеленский сам указал депутатам не выходить на работу из-за якобы угрозы, но при этом раскритиковал чиновников и жителей Незалежной.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Karas Uiliia

Алена Пенчугина
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