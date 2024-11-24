США заранее уведомили ядерных партнёров об ударе новейшей ракетой «Орешник»
Эксперт Коротченко: США передали Франции и Британии данные о пуске «Орешника»
Власти США предупреждали своих европейских друзей о пуске баллистической ракеты средней дальности (БРСД) «Орешник», когда Белый дом получил от России автоматическое уведомление за полчаса до удара. Это было сделано, чтобы не допустить ошибочных интерпретаций произошедшего, считает один из ведущих военных аналитиков, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
«Соответствующая договорённость об оповещениях о пусках межконтинентальных баллистических ракет, носящих уведомительный характер, действует только между Россией и США», — подчеркнул журналист в беседе с РИА «Новости».
По его словам, Пентагон сразу сообщил своим ядерным партнёрам – Великобритании и Франции о том, что РФ собирается запустить «Орешник», чтобы те не строили ошибочных догадок о намерениях Москвы.
Ранее в Великобритании отмечали, что ракета «Орешник» способна долететь до Берлина за 15 минут, до Лондона — за 20, а до Варшавы — всего лишь за 12 минут после запуска. Снаряд летит со скоростью 2,5–3 километра в секунду, что делает его неуловимым для западных систем ПВО. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия собирается произвести ещё несколько подобных ракет.
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