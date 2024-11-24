Власти США предупреждали своих европейских друзей о пуске баллистической ракеты средней дальности (БРСД) «Орешник», когда Белый дом получил от России автоматическое уведомление за полчаса до удара. Это было сделано, чтобы не допустить ошибочных интерпретаций произошедшего, считает один из ведущих военных аналитиков, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Соответствующая договорённость об оповещениях о пусках межконтинентальных баллистических ракет, носящих уведомительный характер, действует только между Россией и США», — подчеркнул журналист в беседе с РИА «Новости».