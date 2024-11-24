Песков: Опасность заявлений о «грязной бомбе» понимают даже в Киеве

Даже в Киеве осознают опасность украинских заявлений о том, что Украина при определённом раскладе может прибегнуть к использованию «грязной бомбы». Это больше, чем просто «игра с огнём», сообщил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.