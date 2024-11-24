«Орешник» (ракета)
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24 ноября, 11:08

Песков: Опасность заявлений о «грязной бомбе» понимают даже в Киеве

Даже в Киеве осознают опасность украинских заявлений о том, что Украина при определённом раскладе может прибегнуть к использованию «грязной бомбы». Это больше, чем просто «игра с огнём», сообщил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Они понимают, насколько это опасно и насколько это уже даже не игра с огнём, это что-то большее», — сказал представитель Кремля.

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Напомним, что ранее в The Times писали, что Украина может своими силами создать простенький аналог атомной бомбы «Толстяк», которую США однажды скинули на Хиросиму. Позже это подтвердили некоторые украинские чиновники. Однако затем в офисе Зеленского все слухи были опровергнуты. По словам советника главы киевского режима, «грязная бомба» не способна решить проблемы Украины.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alones

Владимир Озеров
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