Песков: Опасность заявлений о «грязной бомбе» понимают даже в Киеве
Даже в Киеве осознают опасность украинских заявлений о том, что Украина при определённом раскладе может прибегнуть к использованию «грязной бомбы». Это больше, чем просто «игра с огнём», сообщил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Они понимают, насколько это опасно и насколько это уже даже не игра с огнём, это что-то большее», — сказал представитель Кремля.
Напомним, что ранее в The Times писали, что Украина может своими силами создать простенький аналог атомной бомбы «Толстяк», которую США однажды скинули на Хиросиму. Позже это подтвердили некоторые украинские чиновники. Однако затем в офисе Зеленского все слухи были опровергнуты. По словам советника главы киевского режима, «грязная бомба» не способна решить проблемы Украины.
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