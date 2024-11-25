Погибший при падении самолёта на дом в Вильнюсе – иностранный пилот
Погибший при крушении самолёта в Вильнюсе член экипажа был гражданином Испании
Место крушения самолёта в Вильнюсе. Фото © X / Brian’s Breaking News and Intel
В Вильнюсе при крушении самолёта погиб гражданин Испании, работавший в компании DHL, сообщил журналистам представитель департамента полиции Литвы Рамунас Матонис. Всего на борту в момент трагедии было четыре человека.
«Погибший был гражданином Испании. Всего на борту находились четыре человека, в том числе два работника DHL и два пилота», — уточнил полицейский.
Второй пилоты был литовцем, сейчас он в сознании, находится в больнице и даёт показания. Ещё двое выживших являются гражданами Испании и Германии, они также были членами экипажа.
Напомним, утром 25 ноября Boeing 737, арендованный компанией DHL, рухнул на жилой дом при подлёте к аэропорту Вильнюса. В результате крушения погиб один из пилотов, двое выживших были доставлены в больницу. По одной из версий, причиной трагедии мог стать взрыв груза на борту. Также следствие допускает вероятность теракта или ошибки пилотирования.