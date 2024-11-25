Погибший при падении самолёта на дом в Вильнюсе – иностранный пилот

В Вильнюсе при крушении самолёта погиб гражданин Испании, работавший в компании DHL, сообщил журналистам представитель департамента полиции Литвы Рамунас Матонис. Всего на борту в момент трагедии было четыре человека.

«Погибший был гражданином Испании. Всего на борту находились четыре человека, в том числе два работника DHL и два пилота», — уточнил полицейский.