Активисты призвали Большой театр направить часть выручки со «Щелкунчика» на помощь бойцам СВО
Активисты призвали Большой театр направить часть выручки в фонды помощи СВО
Правозащитный центр «Сорок Сороков» обратился к генеральному директору Большого театра Валерию Гергиеву с просьбой передать часть вырученных средств с продажи билетов на балет «Щелкунчик» в фонды помощи СВО. В письме отмечается, что учреждение культуры является государственным, поэтому, по мнению общественников, оно должно оказывать поддержку не только своим артистам, но и людям, защищающим интересы России. Об этом сообщили Life.ru.
«Так как учреждение культуры, которое Вы возглавляете, является государственным, то считаю, что помимо поддержки артистов Большого театра поддержку заслуживают и те люди, которые с оружием в руках освобождают конституционную территорию Российской Федерации на фронте <...> Прошу рассмотреть вопрос о направлении в фонды, занимающиеся поставками необходимых предметов и техники в воинские подразделения, принимающие участие в специальной военной операции, часть вырученных средств с продажи билетов на балет «Щелкунчик» в Большом театре», — указано в письме за подписью директора центра Георгия Солдатова.
В письме также указано, что цена за билеты 100 тысяч рублей неподъёмна для большинства жителей. При этом Большой театр является гордостью России и её национальным достоянием, а также играет важную роль в становлении русского искусства, в том числе русского балета.
Напомним, 2 декабря стартуют продажи билетов на один из самых популярных балетов в Большом театре — «Щелкунчик». Раньше попасть туда было почти нереально из-за перекупщиков. В этом году театр решил продавать билеты на легендарную постановку только на официальном сайте. Кроме того, сообщалось, что могут появиться интернет-аукционы. При этом все билеты будут именные, и для прохода в зал потребуется предъявить паспорт. В Госдуме сочли такую стоимость билетов неподъёмной для большинства россиян и напомнили Большому, что он всё-таки является достоянием всей страны, а не только богатых людей.
Life.ru