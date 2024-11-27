Активисты призвали Большой театр направить часть выручки со «Щелкунчика» на помощь бойцам СВО

Правозащитный центр «Сорок Сороков» обратился к генеральному директору Большого театра Валерию Гергиеву с просьбой передать часть вырученных средств с продажи билетов на балет «Щелкунчик» в фонды помощи СВО. В письме отмечается, что учреждение культуры является государственным, поэтому, по мнению общественников, оно должно оказывать поддержку не только своим артистам, но и людям, защищающим интересы России. Об этом сообщили Life.ru.

«Так как учреждение культуры, которое Вы возглавляете, является государственным, то считаю, что помимо поддержки артистов Большого театра поддержку заслуживают и те люди, которые с оружием в руках освобождают конституционную территорию Российской Федерации на фронте <...> Прошу рассмотреть вопрос о направлении в фонды, занимающиеся поставками необходимых предметов и техники в воинские подразделения, принимающие участие в специальной военной операции, часть вырученных средств с продажи билетов на балет «Щелкунчик» в Большом театре», — указано в письме за подписью директора центра Георгия Солдатова.