Новогодняя ночь в глемпинге под Москвой может обойтись в 100 тысяч рублей
Цены на отдых в глемпинге в конце декабря взлетели на 60%. Новогодняя ночь на природе может обойтись в 100 тысяч рублей.
По данным SHOT ПРОВЕРКИ, цены на проживание в глемпингах — домиках вдали от города — взлетели до небес в новогодние праздники в центральной части России. За три дня комфортного отдыха придётся отдать в среднем от 60 до 100 тысяч рублей. Почти в 80% подмосковных глемпингах уже невозможно забронировать номер на новогоднюю ночь — их уже арендовали. А некоторые премиум-базы, где ещё остались свободные места, просят от 100 тысяч рублей за три дня.
Стоимость глемпинга в новогодние праздники подскочила и в ближайших от Москвы регионах. Трёхдневный отдых в Суздале обойдётся в 30 тысяч рублей, хотя в обычные дни он стоит меньше десятки. Три ночи в глемпинге в Ярославле тоже выйдут в кругленькую сумму — от 75 до 100 тысяч рублей, в будни эта стоимость всего 8,5к. А двухдневная аренда домика в период с 31 декабря по второе января в Нижнем Новгороде выросла в цене в шесть раз.
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