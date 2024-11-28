Новогодняя ночь в глемпинге под Москвой может обойтись в 100 тысяч рублей

Цены на отдых в глемпинге в конце декабря взлетели на 60%. Новогодняя ночь на природе может обойтись в 100 тысяч рублей.

По данным SHOT ПРОВЕРКИ, цены на проживание в глемпингах — домиках вдали от города — взлетели до небес в новогодние праздники в центральной части России. За три дня комфортного отдыха придётся отдать в среднем от 60 до 100 тысяч рублей. Почти в 80% подмосковных глемпингах уже невозможно забронировать номер на новогоднюю ночь — их уже арендовали. А некоторые премиум-базы, где ещё остались свободные места, просят от 100 тысяч рублей за три дня.