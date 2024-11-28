Финскому депутату пришлось извиняться за предложение открыть границу с Россией
Пограничные столбы, которые находятся в самой восточной точке российско-финляндской границы. Фото © Wikipedia / Repovesi
Депутат финского парламента Киммо Кильюнен, занимающий должность председателя комитета по иностранным делам, извинился за свои слова о том, что границу с Россией нужно открыть. Своё мнение парламентарий высказал на встрече с представителями русскоязычного «Александровского общества», пообещав решить вопрос с коллегами. Однако Социал-демократической партия подвергла критике слова Кильюнен, и ему пришлось принести публичные извинения.
«Мои слова на встрече с финляндскими русскими были совершенно необдуманными, и я приношу извинения за них», — приводит слова депутата газета Helsingin Sanomat.
Кильюнен отметил, что это лишь его собственное мнение, которое не отражает внешнеполитическую линию Финляндии, партии и возглавляемого им комитета по иностранным делам. По словам парламентария, ситуация с границей лично касается его семьи, так как его супруга Светлана Кильюнен (Пороева) имеет русское происхождение.
На встрече депутат также раскритиковал финские СМИ, обвинив прессу в гибридном влиянии, в котором так часто винят Россию. Однако и за эти слова ему пришлось принести извинения. Кильюнен подчеркнул, что уважает «независимую прессу Финляндии, соответствующую высоким стандартам».
Напомним, власти Финляндии с ноября 2023 года закрыли пропускные пункты на границе с РФ, обосновав решение «неконтролируемым потоком беженцев из третьих стран». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что данное решение создаёт новые разделительные линии в Европе. Летом 2024 года МВД соседней страны сообщило, что границы не станут открывать пока обстановка не поменяется.
Ранее в Финляндии запустили курсы выживания для женщин на случай войны с РФ. Именно слабый пол наиболее сильно обеспокоен «враждебностью» России и переживает о своём будущем. Поэтому слушателей курсов учат разводить костры, готовить пищу на открытом воздухе, правильно согреваться, строить туалет и оказывать первую медицинскую помощь. Первыми обучение прошли 75 женщин. Власти несколько лет запугивали финнов, демонизируя Россию, поэтому сегодня уровень тревожности в стране достиг максимума.