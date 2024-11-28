Депутат финского парламента Киммо Кильюнен, занимающий должность председателя комитета по иностранным делам, извинился за свои слова о том, что границу с Россией нужно открыть. Своё мнение парламентарий высказал на встрече с представителями русскоязычного «Александровского общества», пообещав решить вопрос с коллегами. Однако Социал-демократической партия подвергла критике слова Кильюнен, и ему пришлось принести публичные извинения.

«Мои слова на встрече с финляндскими русскими были совершенно необдуманными, и я приношу извинения за них», — приводит слова депутата газета Helsingin Sanomat.

Кильюнен отметил, что это лишь его собственное мнение, которое не отражает внешнеполитическую линию Финляндии, партии и возглавляемого им комитета по иностранным делам. По словам парламентария, ситуация с границей лично касается его семьи, так как его супруга Светлана Кильюнен (Пороева) имеет русское происхождение.

На встрече депутат также раскритиковал финские СМИ, обвинив прессу в гибридном влиянии, в котором так часто винят Россию. Однако и за эти слова ему пришлось принести извинения. Кильюнен подчеркнул, что уважает «независимую прессу Финляндии, соответствующую высоким стандартам».