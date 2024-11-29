Итоги ночных протестов в Тбилиси: 43 демонстранта задержаны, 32 полицейских пострадали

Подведены «итоги» ночных протестов в Тбилиси: в ходе антиправительственного митинга у здания парламента пострадали 32 сотрудника грузинской полиции, задержаны 43 демонстранта. Об этом говорится в заявлении МВД.

«В результате противозаконных и насильственных действий со стороны участников акции пострадали 32 сотрудника министерства внутренних дел. У части пострадавших фиксируются травмы тяжелого характера в области головы, глаз и других частей тела. Из них 13 потребовалось хирургическое вмешательство», — говорится в сообщении ведомства.