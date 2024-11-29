Итоги ночных протестов в Тбилиси: 43 демонстранта задержаны, 32 полицейских пострадали
На митинге у здания парламента в Тбилиси пострадали 32 сотрудника МВД
Акции протеста в Тбилиси 29 ноября. Обложка © ТАСС/EPA/
Подведены «итоги» ночных протестов в Тбилиси: в ходе антиправительственного митинга у здания парламента пострадали 32 сотрудника грузинской полиции, задержаны 43 демонстранта. Об этом говорится в заявлении МВД.
«В результате противозаконных и насильственных действий со стороны участников акции пострадали 32 сотрудника министерства внутренних дел. У части пострадавших фиксируются травмы тяжелого характера в области головы, глаз и других частей тела. Из них 13 потребовалось хирургическое вмешательство», — говорится в сообщении ведомства.
Также известно, что во время акции за неподчинение требованию правоохранителей и мелкое хулиганство задержаны 43 человека.
Напомним, вечером 28 ноября в Тбилиси начались протесты в связи с отказом премьера Кобахидзе от переговоров о вступлении государства в Евросоюз до 2028 года. Спецназ разгонял митингующих при помощи слезоточивого газа и водомётов. Позднее участники акции начали возводить баррикады, а также поджигать покрышки и мусорные баки. К утру 29 ноября протестующих вытеснили с проспекта Руставели.