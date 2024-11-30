Глава МИД Турции углядел «нечто большее» за словами Путина: Воцарится мир или всё сгорит!
Глава МИД Турции просит отнестись к предупреждению Путина не только как к угрозе
Президент РФ Владимир Путин (справа) и Глава МИД Турции Хакан Фидан. Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / EPA, © Life.ru
Глава МИД Турции Хакан Фидан призвал Запад внимательно слушать президента России Владимира Путина, когда тот делает заявления об украинском конфликте. По оценке дипломата, за словами российского лидера стоит «нечто большее», ситуация может «выйти из-под контроля».
«Все обычные виды оружия, которые могут быть использованы, уже использованы, но война не закончилась. В этом процессе либо восторжествует мир, либо война выйдет из-под контроля. Путин уже выразил это этими словами. Она дойдёт до того, что сожжёт все страны вокруг, или же каким-то образом воцарится мир», — сказал Фидан в беседе с газетой Türkiye.
Фидан подчеркнул, что, учитывая вышесказанное, Запад должен всерьёз относиться к заявлениям российского лидера, ведь «было бы слишком просто» рассматривать его слова «лишь как угрозу».
Несмотря на готовность к переговорам и многочисленные предостережения Владимира Путина, Запад продолжает накалять градус украинского конфликта. Ранее президент заявил, что целями новейшей российской ракеты «Орешник» могут стать центры принятия решений в Киеве. При этом он заявил, что Россия будет использовать все имеющиеся у неё средства поражения, если у Украины вдруг окажется ядерное оружие. Его могут передать западные партнёры, но своими усилиями также страна способна создать «грязную бомбу».