Глава МИД Турции углядел «‎нечто большее» за словами Путина: Воцарится мир или всё сгорит!

«Все обычные виды оружия, которые могут быть использованы, уже использованы, но война не закончилась. В этом процессе либо восторжествует мир, либо война выйдет из-под контроля. Путин уже выразил это этими словами. Она дойдёт до того, что сожжёт все страны вокруг, или же каким-то образом воцарится мир», — сказал Фидан в беседе с газетой Türkiye.