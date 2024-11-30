«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 ноября, 13:13

Сразу три премьеры балета «Щелкунчик» состоятся в Петербурге в начале декабря

В начале декабря Мариинский театр покажет сразу три балета «Щелкунчик», которые исполнят ученики Академии имени А.Я. Вагановой. Каждый показ будет считаться премьерой, так как состав солистов планируют менять, сообщает телеканал «Санкт-Петербург»

Например, роль Маши разбили на детскую и взрослую. Такую интерпретацию предложил народный артист России Николай Цискаридзе. Главную роль станцует Даниил Секушин. До этого мальчик участвовал в балете «Анюта» в Мариинском театре.

«Мы не относимся к ним как к детям. Мы этот организм, этот материал, этот инструмент формируем с юности. Другое дело, что мы всегда зависимы от этой природы. Не бывает хорошего педагога без хорошего ученика, и не бывает хорошего ученика без хорошего педагога», — подчеркнул Цискаридзе.

Данной версии балета уже 90 лет. Впервые её представил Василий Вайнонен на сцене Кировского театра. Именно он решил задействовать в главных партиях способных учеников хореографических училищ.

Большой театр в прямом эфире покажет «Щелкунчика» в кинотеатрах 30 и 31 декабря
Большой театр в прямом эфире покажет «Щелкунчика» в кинотеатрах 30 и 31 декабря

Напомним, что в Большом театре в Москве была объявлена стартовая цена на билеты на балет «Щелкунчик». За два билета в партер нужно заплатить минимум 100 тысяч рублей. Между тем, депутаты Госдумы напомнили театру, что он является достоянием всех россиян, а не только обеспеченных граждан. Анастасия Волочкова также выразила недовольство высокими ценами на билеты. В ответ директор Большого театра Валерий Гергиев пообещал, что скоро появятся льготные билеты на «Щелкунчик».

Обложка ©

Telegram / Мариинский театр

Наталья Афонина
  • Новости
  • щелкунчик
  • Культура
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar