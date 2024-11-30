Сразу три премьеры балета «Щелкунчик» состоятся в Петербурге в начале декабря

В начале декабря Мариинский театр покажет сразу три балета «Щелкунчик», которые исполнят ученики Академии имени А.Я. Вагановой. Каждый показ будет считаться премьерой, так как состав солистов планируют менять, сообщает телеканал «Санкт-Петербург»

«Мы не относимся к ним как к детям. Мы этот организм, этот материал, этот инструмент формируем с юности. Другое дело, что мы всегда зависимы от этой природы. Не бывает хорошего педагога без хорошего ученика, и не бывает хорошего ученика без хорошего педагога», — подчеркнул Цискаридзе.