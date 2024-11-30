Сразу три премьеры балета «Щелкунчик» состоятся в Петербурге в начале декабря
В начале декабря Мариинский театр покажет сразу три балета «Щелкунчик», которые исполнят ученики Академии имени А.Я. Вагановой. Каждый показ будет считаться премьерой, так как состав солистов планируют менять, сообщает телеканал «Санкт-Петербург»
Например, роль Маши разбили на детскую и взрослую. Такую интерпретацию предложил народный артист России Николай Цискаридзе. Главную роль станцует Даниил Секушин. До этого мальчик участвовал в балете «Анюта» в Мариинском театре.
«Мы не относимся к ним как к детям. Мы этот организм, этот материал, этот инструмент формируем с юности. Другое дело, что мы всегда зависимы от этой природы. Не бывает хорошего педагога без хорошего ученика, и не бывает хорошего ученика без хорошего педагога», — подчеркнул Цискаридзе.
Данной версии балета уже 90 лет. Впервые её представил Василий Вайнонен на сцене Кировского театра. Именно он решил задействовать в главных партиях способных учеников хореографических училищ.
Напомним, что в Большом театре в Москве была объявлена стартовая цена на билеты на балет «Щелкунчик». За два билета в партер нужно заплатить минимум 100 тысяч рублей. Между тем, депутаты Госдумы напомнили театру, что он является достоянием всех россиян, а не только обеспеченных граждан. Анастасия Волочкова также выразила недовольство высокими ценами на билеты. В ответ директор Большого театра Валерий Гергиев пообещал, что скоро появятся льготные билеты на «Щелкунчик».
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