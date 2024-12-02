Спецназ оттеснил протестующих от здания грузинского парламента
Протестующий атакует спецназ фейерверком в Грузии. Обложка © X / Mario Nawfal
Полицейский спецназ начал зачищать площадь перед зданием грузинского парламента от участников антиправительственной акции. Митингующие отступают вверх по проспекту Руставели, оказывая силовикам сопротивление лишь на прилегающих улицах.
Спецназ оттесняет толпу от парламента Грузии. Видео © X / BreakingLV
Часть демонстрантов уже покинула центр грузинской столицы, оставшиеся строят баррикады и периодически провоцируют спецназ на применение водомёта. С помощью громкоговорителя представители МВД требуют от митингующих разойтись.
На протяжении последних четырёх дней сторонники евроинтеграции Грузии устраивают в центре Тбилиси масштабные антиправительственные акции. К протестующим присоединялась даже президент страны Саломе Зурабишвили. Служба госбезопасности республики расценила произошедшее как попытку насильственного захвата власти. События в соседнем государстве развиваются по украинскому пути, уверен зампред СБ РФ Дмитрий Медведев.