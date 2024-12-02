Спецназ расчистил проспект Руставели от протестующих в Тбилиси
Грузинский спецназ к утру 2 декабря расчистил проспект Руставели в центре Тбилиси от участников антиправительственной акции. Сторонники евроинтеграции республики сдали позиции после применения слезоточивого газа, оставив за собой лишь горящие баррикады из мусора.
Протестующие отступают в Тбилиси. Видео © X / Mariam Nikuradze
Протестующие на протяжении нескольких часов удерживали отдельные участки проспекта вопреки требованию силовиков разойтись. Самые агрессивные из них были задержаны.
Очередная волна масштабных митингов захлестнула Грузию 28 ноября, когда премьер страны объявил о заморозке переговоров о вступлении республики в ЕС. Протестующие на протяжении четырёх дней штурмовали здание парламента и даже умудрились поджечь один из этажей. Впрочем, силовики раз за разом оттесняли дебоширов, а власти пообещали не допустить повторения украинского сценария.
X / Mariam Nikuradze