Спецназ расчистил проспект Руставели от протестующих в Тбилиси

Грузинский спецназ к утру 2 декабря расчистил проспект Руставели в центре Тбилиси от участников антиправительственной акции. Сторонники евроинтеграции республики сдали позиции после применения слезоточивого газа, оставив за собой лишь горящие баррикады из мусора.