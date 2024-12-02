Песков заявил, что Путин ничего не передавал Зеленскому через Шольца

Президент России Владимир Путин не передавал никаких сообщений Владимиру Зеленскому через канцлера Германии Олафа Шольца, который сегодня прибыл с визитом в Киев. Об этом рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.