Песков заявил, что Путин ничего не передавал Зеленскому через Шольца
Владимир Путин и Олаф Шольц во время встречи в февраля 2022 года. Обложка © kremlin.ru
Президент России Владимир Путин не передавал никаких сообщений Владимиру Зеленскому через канцлера Германии Олафа Шольца, который сегодня прибыл с визитом в Киев. Об этом рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Напомним, что Владимир Путин и Олаф Шольц провели телефонный разговор 15 ноября, беседа состоялась по инициативе немецкой стороны. В Кремле тогда заявили, что переговоры прошли в деловой атмосфере и вышли весьма откровенными. Позже Шольц поделился с Зеленским подробностями своего разговора с президентом РФ. А сегодня, 2 декабря, канцлер ФРГ впервые за 2,5 года прибыл в Киев.