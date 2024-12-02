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2 декабря, 09:43

Песков заявил, что Путин ничего не передавал Зеленскому через Шольца

Владимир Путин и Олаф Шольц во время встречи в февраля 2022 года. Обложка © kremlin.ru

Владимир Путин и Олаф Шольц во время встречи в февраля 2022 года. Обложка © kremlin.ru

Президент России Владимир Путин не передавал никаких сообщений Владимиру Зеленскому через канцлера Германии Олафа Шольца, который сегодня прибыл с визитом в Киев. Об этом рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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Напомним, что Владимир Путин и Олаф Шольц провели телефонный разговор 15 ноября, беседа состоялась по инициативе немецкой стороны. В Кремле тогда заявили, что переговоры прошли в деловой атмосфере и вышли весьма откровенными. Позже Шольц поделился с Зеленским подробностями своего разговора с президентом РФ. А сегодня, 2 декабря, канцлер ФРГ впервые за 2,5 года прибыл в Киев.

Александр Юнашев
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