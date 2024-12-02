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2 декабря, 10:13

Песков провёл параллель между событиями в Грузии и майданом на Украине

В Грузии протесты напоминают собой попытку совершить оранжевую революцию, всё это уже было на Украине в 2014 году, что должно учитываться в Тбилиси. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Налицо, конечно, попытка раскачать ситуацию. Мы видели подобные события в целом ряде стран. Самая прямая параллель, которую можно провести, — это события майдана на Украине», — пояснил он.

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Напомним, в Грузии протесты идут уже несколько дней. Президент страны Саломе Зурабишвили отказалась сложить с себя полномочия после выборов, присоединившись к бунтовщикам. Премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе предупредил, что Грузия — не место для ещё одного «майдана». По его словам, Тбилиси не допустит, чтобы западные союзники манипулировали и шантажировали его страну под видом европейской дружбы. Сегодня полиция задержала одного из оппозиционных лидеров из партии «За перемены» Зураба Джапаридзе, его обвиняют как организатора беспорядков.

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Telegram / Алексей Пушков

Татьяна Миссуми
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