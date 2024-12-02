В Гвинее около 100 человек погибли на футболе из-за столкновений между фанатами

В Нзерекоре в Гвинее погибло около сотки человек. В городе произошло столкновение между фанатами на футбольном матче. Об этом 1 декабря сообщил портал Barron’s, ссылаясь на анонимные источники.

Около 100 человек погибли в Гвинее в столкновениях на футбольном матче. Видео © Х / ShekharPujari2

«В больнице тела выстроены в ряд, насколько хватает глаз. Другие лежат на полу в коридорах. Морг переполнен», — прокомментировал ситуацию в медицинском учреждении один из врачей.

Ещё один доктор заявил, что количество погибших исчисляется десятками.