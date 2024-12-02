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2 декабря, 11:34

В Гвинее около 100 человек погибли на футболе из-за столкновений между фанатами

В Нзерекоре в Гвинее погибло около сотки человек. В городе произошло столкновение между фанатами на футбольном матче. Об этом 1 декабря сообщил портал Barron’s, ссылаясь на анонимные источники.

Около 100 человек погибли в Гвинее в столкновениях на футбольном матче. Видео © Х / ShekharPujari2

«В больнице тела выстроены в ряд, насколько хватает глаз. Другие лежат на полу в коридорах. Морг переполнен», — прокомментировал ситуацию в медицинском учреждении один из врачей.

Ещё один доктор заявил, что количество погибших исчисляется десятками.

По словам очевидцев, матч закончился таким количеством смертей из-за оспариваемого решения судьи. В итоге на поле выбежали болельщики. Футбольная игра была частью турнира в честь лидера мятежников в Гвинее полковника Мамади Думбуя.

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А ранее Life.ru рассказывал о драке блогера Миши Литвина с болельщиком команды Басты на игре Медиалиги. Его в итоге задержали. На суде блогер раскаялся и признал вину, но получил 15 суток ареста. Недавно он вышел на волю, опубликовав пост о том, что наконец-то поспит дома.

Обложка ©

Х / ShekharPujari2

Наталья Афонина
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