Российского туриста выгнали с застрявшего у Антарктиды корабля за бунт

Российского туриста попросили сойти с застрявшего у Антарктиды лайнера SH Diana, поскольку тот, по мнению капитана, буянил на корабле. Об этом в беседе с ТАСС рассказал тот самый пассажир Илья Строков.

«Меня только что выселили с корабля. Дали тридцать минут на сборы. Подошёл на завтраке капитан, сказал, что вы обязаны покинуть судно. Сказал, из-за того что я тут на корабле навожу беспорядки», — вспоминает пассажир.