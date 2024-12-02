Российского туриста выгнали с застрявшего у Антарктиды корабля за бунт
Российского туриста сняли с застрявшего у Антарктиды круизного лайнера SH Diana
Российского туриста попросили сойти с застрявшего у Антарктиды лайнера SH Diana, поскольку тот, по мнению капитана, буянил на корабле. Об этом в беседе с ТАСС рассказал тот самый пассажир Илья Строков.
«Меня только что выселили с корабля. Дали тридцать минут на сборы. Подошёл на завтраке капитан, сказал, что вы обязаны покинуть судно. Сказал, из-за того что я тут на корабле навожу беспорядки», — вспоминает пассажир.
По словам мужичины, лайнер сегодня добрался до аргентинских берегов. Корабль стоит в порту Ушуайя.
Напомним, что судно со 170 пассажирами застряло у Антарктиды из-за неполадок в работе двигателя. Капитан решил отменить несколько остановок, чтобы в срок добраться до аргентинской Ушуайи. Компания решила за причинённые неудобства вернуть пассажирам 50% от стоимости билетов, однако они настаивали на возвращении полной суммы. В свзяи с этим на борту даже устроили голодовку. Последней голодающей там осталась россиянка, которой в итоге удалось разрешить спор с перевозчиком.
X / Swan Hellenic