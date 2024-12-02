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2 декабря, 18:54

Столичные суды арестовали все активы фигурантов дела биржи Cryptex

Фигуранты дела биржи Cryptex. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Фигуранты дела биржи Cryptex. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Материалы уголовного дела о махинациях через криптовалютную биржу Cryptex переданы в центральный аппарат СК РФ. В рамках предварительного следствия все активы фигурантов были арестованы, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«На установленные следователями активы, банковские счета и другую недвижимость столичными судами наложен обеспечительный арест», — добавил собеседник агентства.

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Напомним, что следователи обнаружили у фигурантов миллионы рублей наличкой, роскошные автомобили марок Mercedes-Benz и Tesla, а также вертолёт. При этом нелегальный доход злоумышленников оценивается в 3,7 миллиарда рублей. Организатора преступного сообщества отправили в СИЗО, а некоторых его сообщников поместили под домашний арест.

Илья Пушкарев
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