«Пусть начнёт с Зеленского»: Захарова выдала Байдену-младшему первого пациента

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление помилованного Хантера Байдена о желании посвятить жизнь помощи людям с зависимостями. Дипломат нашла для сына американского президента первого «пациента» с целым набором проблем.

«Пусть начнёт с Зеленского. У него зависимости сильные. И от наркотиков, и от Байденов», — сыронизировала Захарова в Telegram.