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2 декабря, 22:17

«Пусть начнёт с Зеленского»: Захарова выдала Байдену-младшему первого пациента

Захарова посоветовала Хантеру Байдену начать помощь зависимым с Зеленского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление помилованного Хантера Байдена о желании посвятить жизнь помощи людям с зависимостями. Дипломат нашла для сына американского президента первого «пациента» с целым набором проблем.

«Пусть начнёт с Зеленского. У него зависимости сильные. И от наркотиков, и от Байденов», — сыронизировала Захарова в Telegram.

Хантер Байден хочет посвятить жизнь помощи людям после помилования
Хантер Байден хочет посвятить жизнь помощи людям после помилования

Напомним, что президент США Джо Байден объявил о помиловании сына вечером 1 декабря, хоть ранее Белый дом и исключал такой сценарий, причём неоднократно. Дональд Трамп счёл произошедшее вопиющим примером злоупотребления властью.

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Telegram / МИД России

Илья Пушкарев
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