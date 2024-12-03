«Пусть начнёт с Зеленского»: Захарова выдала Байдену-младшему первого пациента
Захарова посоветовала Хантеру Байдену начать помощь зависимым с Зеленского
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление помилованного Хантера Байдена о желании посвятить жизнь помощи людям с зависимостями. Дипломат нашла для сына американского президента первого «пациента» с целым набором проблем.
«Пусть начнёт с Зеленского. У него зависимости сильные. И от наркотиков, и от Байденов», — сыронизировала Захарова в Telegram.
Напомним, что президент США Джо Байден объявил о помиловании сына вечером 1 декабря, хоть ранее Белый дом и исключал такой сценарий, причём неоднократно. Дональд Трамп счёл произошедшее вопиющим примером злоупотребления властью.
Telegram / МИД России