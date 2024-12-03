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3 декабря, 14:47

«Знак свыше»: В Госдуме объяснили, почему нужно причислить Суворова к лику святых

Матвейчев: В победах Суворова заметна рука высшей силы, его нужно канонизировать

Великий русский полководец Александр Суворов не проиграл ни одной битвы, а все его победы являются настоящим военным чудом. Он прожил праведную жизнь, посему его стоит причислить к лику святых. С таким заявлением выступил заместитель председателя Комитета ГД по информационной политике политолог Олег Матвейчев в беседе с Life.ru.

Я долгое время выступаю за канонизацию Суворова. Много лет об этом говорю на различных круглых столах и поддерживаю этот процесс, который сейчас начался. Суворов известен своей святой подвижнической жизнью, всегда был примером для людей, которые были вокруг него. Нет ни одного свидетельства о каком-то его неправедном поступке. Человек действительно был верующий и всю жизнь с этой верой в груди проходил. И то, что он является победителем во всех сражениях, в которых принимал участие, — это явный знак свыше, это чудеса.

Олег Матвейчев

Зампред Комитета Госдумы по информационной политике

Я долгое время выступаю за канонизацию Суворова. Много лет об этом говорю на различных круглых столах и поддерживаю этот процесс, который сейчас начался. Суворов известен своей святой подвижнической жизнью, всегда был примером для людей, которые были вокруг него. Нет ни одного свидетельства о каком-то его неправедном поступке. Человек действительно был верующий и всю жизнь с этой верой в груди проходил. И то, что он является победителем во всех сражениях, в которых принимал участие, — это явный знак свыше, это чудеса.
Я долгое время выступаю за канонизацию Суворова. Много лет об этом говорю на различных круглых столах и поддерживаю этот процесс, который сейчас начался. Суворов известен своей святой подвижнической жизнью, всегда был примером для людей, которые были вокруг него. Нет ни одного свидетельства о каком-то его неправедном поступке. Человек действительно был верующий и всю жизнь с этой верой в груди проходил. И то, что он является победителем во всех сражениях, в которых принимал участие, — это явный знак свыше, это чудеса.

Матвейчев подчеркнул, что суворовские победы были военным чудом. Смело можно говорить, что огромное количество русских воинов — от солдат и офицеров до полководцев — ориентировались на Суворова в своих действиях, обращались к нему, учились у него.

Парламентарий добавил, что обвинения в адрес Суворова касательно подавления пугачёвского восстания беспочвенны. Полководец направился лишь к аресту Емельяна Пугачёва и не участвовал в кровопролитии соотечественников.

«Здесь не видим ничего плохого, наоборот, это лишний раз пример, как нужно поступать с мятежниками всякого рода. То, что святой человек, великий это делал, только лишний раз показывает сомневающимся, что нужно и можно делать, подавлять всяческие мятежи в государстве», — отметил депутат.

Помимо того, Матвейчев выделил поход Суворова через Альпы, который также пытаются окрестить бессмысленным. Политик утверждает, что это героическая миссия, которой побоялись союзники.

Путин возложил цветы к могиле Суворова в Александро-Невской лавре
Путин возложил цветы к могиле Суворова в Александро-Невской лавре

Напомним, в РПЦ задумались о причислении Суворова к лику святых ещё летом прошлого года. 96% россиян поддержали эту идею. Изучением документов о полководце и рассмотрением этого вопроса занимается синодальная комиссия по канонизации. Недавно с таким же требованием выступил председатель общероссийского общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anze Furlan

Ольга Годуненко
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