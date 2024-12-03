«Знак свыше»: В Госдуме объяснили, почему нужно причислить Суворова к лику святых

Я долгое время выступаю за канонизацию Суворова. Много лет об этом говорю на различных круглых столах и поддерживаю этот процесс, который сейчас начался. Суворов известен своей святой подвижнической жизнью, всегда был примером для людей, которые были вокруг него. Нет ни одного свидетельства о каком-то его неправедном поступке. Человек действительно был верующий и всю жизнь с этой верой в груди проходил. И то, что он является победителем во всех сражениях, в которых принимал участие, — это явный знак свыше, это чудеса.