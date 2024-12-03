Политологи раскрыли подтекст новых требований Зеленского по вступлению в НАТО

Очередные требования Украины о необходимости вступлении в НАТО призваны вернуть рассеивающееся внимание к украинскому конфликту. Владимир Зеленский постоянно пытается выдавать что-то новое, чтобы про него не забывали. Сюда можно отнести бессмысленный «саммит мира», «мирный план», похожий на список новогодних подарков, демонстрацию непоколебимости. Об ухищрениях гибнущего киевского режима Life.ru рассказал политолог Александр Асафов.

Возможно, это позиция, которая, по идее, должна показать серьёзность намерений. Но, на мой взгляд, эта позиция будет также изменена в силу обстоятельств, в силу конъюнктуры момента, как только это понадобится. Поэтому это стоит воспринимать как лишь попытку удержать в международной повестке фокус на Украине, в том числе и через такие резкие заявления. Александр Асафов Политолог

Помимо того, политолог, генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов отметил, что гарантиями безопасности не раскидываются, так как обязательства по ним придётся исполнять, а открытого конфликта с Россией НАТО не желает.

«Таких гарантий стараются избегать. Я думаю, что в любом случае Украине будет очень трудно получить такие гарантии, будь то от Брюсселя, если мы говорим о НАТО, или от Вашингтона, если мы говорим о Соединённых Штатах. Одно дело — поддержка Украины оружием или какими-то другими способами, а другое дело — это юридически обязывающие договоры», — отметил Кортунов.