Эксперт объяснил, как события в Южной Корее скажутся на России
Экономист Хазанов: РФ рискует столкнуться с ограничением импорта из Южной Кореи
Введение военного положения в Южной Корее может оказать влияние на импорт товаров в Россию, однако последствия не будут критичными. Об этом рассказал независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
«Между РФ и Южной Кореей отношения сейчас натянутые, поскольку последняя участвует в западных санкциях против нашего государства. Поэтому если временно остановятся поставки техники из Южной Кореи в РФ, то для нас это не критично», — цитирует Хазанова РИА «Новости».
Специалист отметил, что прекращение ввоза российских товаров в Южную Корею тоже не станет серьёзной проблемой. По его мнению, вряд ли Сеул решится полностью разорвать деловые связи с Москвой.
Напомним, сегодня, 3 декабря, президент Южной Кореи ввёл в стране военное положение. Все СМИ и издательства должны перейти под контроль командования военного положения, медицинскому персоналу предписано вернуться на работу в течение 48 часов, запрещается работа парламента и политических партий. Однако парламент Южной Кореи принял решение отменить военное положение в стране. После голосования депутатов военные покинули здание парламента. В Кремле тем временем заявили, что внимательно наблюдает за тревожной ситуацией в Южной Корее.
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