Эксперт объяснил, как события в Южной Корее скажутся на России

Введение военного положения в Южной Корее может оказать влияние на импорт товаров в Россию, однако последствия не будут критичными. Об этом рассказал независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.

«Между РФ и Южной Кореей отношения сейчас натянутые, поскольку последняя участвует в западных санкциях против нашего государства. Поэтому если временно остановятся поставки техники из Южной Кореи в РФ, то для нас это не критично», — цитирует Хазанова РИА «Новости».