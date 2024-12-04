Американская газета New York Times сообщила о сотрудничестве между украинскими структурами и сирийскими повстанческими формированиями. Как утверждает исполнительный директор гуманитарной организации Сирийская чрезвычайная оперативная группа Муаз Мустафа, стороны координируют усилия в противодействии России.

« Для них естественно координировать свои действия », — подчеркнул он, добавив, что поддержка Незалежной стала дополнительным стимулом для активизации повстанцев.

Помимо этого, Мустафа рассказал о присутствии турецких и американских сил в Сирии. Несмотря на соприкосновения с российскими подразделениями, прямой конфронтации удаётся избежать. Он также отметил, что США продолжают поддерживать курдские формирования, а Турция, имея собственные интересы в регионе, находит способы минимизировать конфликты с американскими военными.