«Для них естественно»: Найдена связь между сирийскими террористами и Украиной
NYT: Украина оказывает поддержку сирийским террористам
Американская газета New York Times сообщила о сотрудничестве между украинскими структурами и сирийскими повстанческими формированиями. Как утверждает исполнительный директор гуманитарной организации Сирийская чрезвычайная оперативная группа Муаз Мустафа, стороны координируют усилия в противодействии России.
«Для них естественно координировать свои действия», — подчеркнул он, добавив, что поддержка Незалежной стала дополнительным стимулом для активизации повстанцев.
Помимо этого, Мустафа рассказал о присутствии турецких и американских сил в Сирии. Несмотря на соприкосновения с российскими подразделениями, прямой конфронтации удаётся избежать. Он также отметил, что США продолжают поддерживать курдские формирования, а Турция, имея собственные интересы в регионе, находит способы минимизировать конфликты с американскими военными.
Напомним, в конце ноября антиправительственные силы пошли в масштабное наступление на позиции армии Сирии. Боевики смогли прорваться к Алеппо и взять под контроль большую часть города. Отражать атаку террористов армии правительства помогает российская авиация. На днях президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии.
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