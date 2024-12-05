Российские войска заблокировали ВСУ в Курахово без шанса на эвакуацию

Российские войска фактически перерезали автодорогу из города Курахово (ДНР) в Запорожье, заблокировав войска киевского режима в населённом пункте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры. Это единственная дорога, по которой ВСУ могли выйти из города.