Российские войска заблокировали ВСУ в Курахово без шанса на эвакуацию
ТАСС: ВС РФ фактически перерезали единственную ведущую из Курахова дорогу
Российские войска фактически перерезали автодорогу из города Курахово (ДНР) в Запорожье, заблокировав войска киевского режима в населённом пункте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры. Это единственная дорога, по которой ВСУ могли выйти из города.
«Оборона противника к северу от Курахова продавлена, трасса Курахово — Запорожье фактически перерезана», — сообщили в силовых структурах.
Источник докладывает, что у украинских подразделений почти не осталось шансов покинуть Курахово.
Напомним, подразделения ВС РФ уже контролируют большую часть Курахово. Владимир Зеленский отчаянно пытается удержать оборону на этом участке, пуская группировку ВСУ на неизбежную гибель. Впрочем, по прогнозам экспертов, до конца 2024 года город будет полностью освобождён. Накаунуне советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что крупный участок транспортной артерии, через которую проходит снабжение группировок ВСУ на Южнодонецком направлении — трасса Запорожье — Курахово — на данный момент контролируется российскими военными.
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