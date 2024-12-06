Немного потерялся: Политолог объяснил причины отставки курского губернатора Смирнова

Отставка Алексея Смирнова с поста губернатора Курской области обусловлена в первую очередь дефицитом оперативности и умения взаимодействовать с избирателями, а также скоростью реакции. Об этом в беседе с Life.ru рассказал президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

Ключевой момент — это, во-первых, скорость реакции, оперативность и умение взаимодействовать с избирателями. Я думаю, что со всеми этими качествами у господина Смирнова оказался дефицит. Это было видно с момента начала вторжения в Курскую область, что он немного потерялся.

По мнению нашего собеседника, новый врио губернатора — Александр Хинштейн — справится с обязанностями главы Курской области куда эффективнее. Для этого у него есть необходимые качества: жёсткость, целеустремлённость и умение общаться с людьми.

«В этом смысле, на мой взгляд, Александр Хинштейн, которого я знаю уже много лет, как человек очень жёсткий, целеустремлённый, активный и умеющий разговаривать с людьми, кроме того, находящийся в хорошем контакте с силовым корпусом, в частности с Росгвардией, должен себя проявить гораздо более эффективно», — подытожил Минченко.