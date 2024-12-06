Немного потерялся: Политолог объяснил причины отставки курского губернатора Смирнова
Политолог Минченко: Отставка Смирнова связана с дефицитом оперативности
Отставка Алексея Смирнова с поста губернатора Курской области обусловлена в первую очередь дефицитом оперативности и умения взаимодействовать с избирателями, а также скоростью реакции. Об этом в беседе с Life.ru рассказал президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.
Ключевой момент — это, во-первых, скорость реакции, оперативность и умение взаимодействовать с избирателями. Я думаю, что со всеми этими качествами у господина Смирнова оказался дефицит. Это было видно с момента начала вторжения в Курскую область, что он немного потерялся.
Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко
По мнению нашего собеседника, новый врио губернатора — Александр Хинштейн — справится с обязанностями главы Курской области куда эффективнее. Для этого у него есть необходимые качества: жёсткость, целеустремлённость и умение общаться с людьми.
«В этом смысле, на мой взгляд, Александр Хинштейн, которого я знаю уже много лет, как человек очень жёсткий, целеустремлённый, активный и умеющий разговаривать с людьми, кроме того, находящийся в хорошем контакте с силовым корпусом, в частности с Росгвардией, должен себя проявить гораздо более эффективно», — подытожил Минченко.
Напомним, 5 декабря глава РФ Владимир Путин своим указом назначил Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области. По словам президента, сейчас региону нужно кризисное управление. Предыдущего руководителя области, Алексея Смирнова, назначат на новую должность. Выборы нового губернатора могут пройти в сентябре 2025 года.
Wikipedia / Kremlin.ru, duma.dov.ru