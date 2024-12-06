В Раде назвали шокирующее количество украинцев, нелегально покинувших страну
Нардеп Скороход: Около 1,2 млн украинцев нелегально сбежали из страны
Около 1,2 млн украинских мужчин незаконно покинули территорию Украины. Об этом сообщила депутат Верховной рады Анна Скороход, чьи слова передаёт издание «Страна».
«У нас 1,2 млн мужчин нелегально выехали», — сказала она.
Нардеп, однако, не уточнила период, за который более миллиона человек уехали из Украины.
Со слов Скороход, теперь они перейдут под юрисдикцию недавно созданного на Украине «Министерства единства», цель которого — подсчитывать голоса проживающих за рубежом украинцев на будущих выборах президента.
Неизвестно, о каких выборах идёт речь, ведь Владимир Зеленский первым пунктом своего недавнего «плана стойкости» призвал забыть о них, пока страна продолжает воевать. Однако разговоры о них всё равно ведутся, что может указывать на то, что Киев сматывает удочки и готовится принять свою судьбу, а в частности и к проведению выборов президента, которых так хотел избежать Зеленский. Подтекст углядели и в недавней поездке его соратника Андрея Ермака в Штаты. В Раде считают, что вся Банковая вот-вот «переобуется» в прыжке, согласится на переговоры и выдаст горькое поражение за успех.
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