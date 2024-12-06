В Раде назвали шокирующее количество украинцев, нелегально покинувших страну

Около 1,2 млн украинских мужчин незаконно покинули территорию Украины. Об этом сообщила депутат Верховной рады Анна Скороход, чьи слова передаёт издание «Страна».

«У нас 1,2 млн мужчин нелегально выехали», — сказала она.

Нардеп, однако, не уточнила период, за который более миллиона человек уехали из Украины.