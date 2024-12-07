Татьяна Лазарева* мечтает вернуться в Россию
Телеведущая Татьяна Лазарева* заявила, что мечтает вернуться в Россию
Татьяна Лазарева*. Фото © © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lazarevatut
Уже давно сбежавшая из России телеведущая Татьяна Лазарева* заявила, что мечтает о возвращении на родину. Об этом она рассказала во время интервью журналистке Фариде Курбангалеевой**.
Лазарева* во время беседы не стала исключать своего возвращения на родину, добавив, что «мечтает» об этом.
Экс-телеведущая сейчас живёт в Испании, где ей не очень-то и нравится. Она жалуется, что «не чувствует себя как дома», находясь за бугром. Вряд Лазареву* захотят вновь видеть в России, поскольку наговорила гадостей она немало. В РФ её обвиняют в оправдании терроризма и отказываются снимать с неё иноагентский статус. Украинство ударило ей в голову довольно рано, после чего она начала открыто поддерживать ВСУ, радоваться украинским атакам по российской территории и даже организовала мероприятие, деньги с которого пустила на поддержку Киева.
* Лицо, признанное иноагентом в России, внесена в реестр террористов и экстремистов.
**Физические лицо, выполняющее функции иноагента.