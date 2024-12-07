Сирийская армия после боёв с террористами передислоцировалась из Сувейды и Деръа

Сирийские ВС перегруппировались из городов Сувейда и Деръа, организовав плотную оборонительную линию на этих участках. Об этом заявляет Минобороны Сирии.

«Наши силы, расположенные в Деръа и Сувейде, провели передислокацию, создав прочную линию обороны на данных направлениях, после того как террористы атаковали военные блокпосты, расположенные на отдалении с целью отвлечь наши силы, которые начали восстанавливать контроль в провинциях Хомс и Хама», — уточнили представители ведомства.