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7 декабря, 09:29

Сирийская армия после боёв с террористами передислоцировалась из Сувейды и Деръа

Сирийские ВС перегруппировались из городов Сувейда и Деръа, организовав плотную оборонительную линию на этих участках. Об этом заявляет Минобороны Сирии.

«Наши силы, расположенные в Деръа и Сувейде, провели передислокацию, создав прочную линию обороны на данных направлениях, после того как террористы атаковали военные блокпосты, расположенные на отдалении с целью отвлечь наши силы, которые начали восстанавливать контроль в провинциях Хомс и Хама», — уточнили представители ведомства.

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Ранее Life.ru в своём материале рассказал, кто, с кем и почему воюет в Сирии. В Египте и Иордании, кстати считают, что правление сирийского президента Башара Асада висит на волоске, в связи с чем ему было предложено покинуть страну. Сделать то же самое призывают своих граждан посольства России и Ирана.

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Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Владимир Озеров
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