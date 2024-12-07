Сирийская армия после боёв с террористами передислоцировалась из Сувейды и Деръа
Сирийские ВС перегруппировались из городов Сувейда и Деръа, организовав плотную оборонительную линию на этих участках. Об этом заявляет Минобороны Сирии.
«Наши силы, расположенные в Деръа и Сувейде, провели передислокацию, создав прочную линию обороны на данных направлениях, после того как террористы атаковали военные блокпосты, расположенные на отдалении с целью отвлечь наши силы, которые начали восстанавливать контроль в провинциях Хомс и Хама», — уточнили представители ведомства.
Ранее Life.ru в своём материале рассказал, кто, с кем и почему воюет в Сирии. В Египте и Иордании, кстати считают, что правление сирийского президента Башара Асада висит на волоске, в связи с чем ему было предложено покинуть страну. Сделать то же самое призывают своих граждан посольства России и Ирана.
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