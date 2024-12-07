Российские самолёты нанесли сокрушительный удар по террористам в сирийских Хомсе и Хаме
ВВС САР при поддержке ВКС России ударили по позициям террористов в Хомсе и Хаме
Воздушно-космические силы РФ в рамках помощи Сирийской армии в отражении наступления террористических группировок нанесли серию ударов по позициям боевиков в Хомсе и Хаме. Об этом сообщили в Минобороны САР.
В ведомстве уточнили, что сирийские и российские самолёты нанесли удары по скоплениям боевиков в провинции Хомс, уничтожив «десятки террористов». Согласно докладу Минобороны Сирии, правительственная армия ведёт интенсивный обстрел мест дислокации и линий снабжения боевиков в провинциях Хама и Хомс.
Напомним, в конце ноября вооружённые террористические формирования атаковали правительственные силы Сирии. Боевикам удалось развить стремительное наступление, дойти до крупнейшего города республики — Алеппо — и установить контроль над его частью. Также появлялись сообщения о прорыве северной границы провинции Хама, но их опровергло сирийское командование. Ряд аналитиков убеждены, что за боевиками стоят Израиль и Штаты. Позже сообщалось о ещё одном результативном российско-сирийском ударе по боевикам в Алеппо: погибли десятки террористов.
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