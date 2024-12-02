ВВС Сирии при поддержке ВКС РФ поразили штаб террористов в Идлибе

Сирийская военная авиация при поддержке ВКС России уничтожила один их штабов террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* в западной части города Идлиба. Об этом сообщает Sham FM.

Радиостанция утверждает, что счёт погибших и раненых в результате удара боевиков идёт на десятки. Кроме того, был убит один из командиров арабского происхождения.