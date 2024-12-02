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2 декабря, 16:04

ВВС Сирии при поддержке ВКС РФ поразили штаб террористов в Идлибе

Сирийская военная авиация при поддержке ВКС России уничтожила один их штабов террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* в западной части города Идлиба. Об этом сообщает Sham FM.

Радиостанция утверждает, что счёт погибших и раненых в результате удара боевиков идёт на десятки. Кроме того, был убит один из командиров арабского происхождения.

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Напомним, в конце ноября сирийские повстанцы пошли в масштабное наступление на позиции армии Сирии. Боевики смогли прорваться к Алеппо и взять под контроль часть города. Президент САР Башар Асад пообещал уничтожить террористов силой, кто бы за ними не стоял. Правительственные войска при поддержке ВС РФ наносят ответные удары по боевикам — десятки террористов погибли вчера в Алеппо и сегодня у Эс-Сафира.

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Shutterstock / FOTODOM / siraj albasha

Юрий Лысенко
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