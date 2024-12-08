Bloomberg: Асад предложил Трампу сделку из-за продвижения сил повстанцев

Президент Сирии Башар Асад делает намёки на возможность сделки с Соединёнными Штатами и новоизбранным президентом Дональдом Трампом, касающейся конфликта с повстанцами. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники.

Согласно информации, Асад предлагает условия, при которых он сможет сохранить контроль над территориями, где всё ещё присутствуют сирийские военные. Кроме того, в случае необходимости ему могут предоставить возможность безопасно покинуть страну. Через Объединённые Арабские Эмираты сирийский лидер предложил США использовать своё влияние для прекращения военных действий в обмен на остановку сотрудничества между Сирией и Ираном.