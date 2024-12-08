Bloomberg: Асад предложил Трампу сделку из-за продвижения сил повстанцев
Президент Сирии Башар Асад делает намёки на возможность сделки с Соединёнными Штатами и новоизбранным президентом Дональдом Трампом, касающейся конфликта с повстанцами. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники.
Согласно информации, Асад предлагает условия, при которых он сможет сохранить контроль над территориями, где всё ещё присутствуют сирийские военные. Кроме того, в случае необходимости ему могут предоставить возможность безопасно покинуть страну. Через Объединённые Арабские Эмираты сирийский лидер предложил США использовать своё влияние для прекращения военных действий в обмен на остановку сотрудничества между Сирией и Ираном.
Кроме того, Асад направил сирийского христианского патриарха Игнатия Афрема II в Венгрию с целью донести до премьер-министра Виктора Орбана информацию о потенциальной угрозе для христианского населения в случае прихода исламистов к власти. Ожидается, что Орбан передаст это сообщение Трампу.
Ранее Дональд Трамп заявлял, что США не стоит вмешиваться в события в Сирии, у Штатов там нет интересов, которые требовали бы военного вмешательства. Политик добавил, что боевикам удалось захватить несколько городов в результате грамотно скоординированной атаки. Также он предположил, что повстанцы вот-вот сделают большой шаг к свержению президента Сирии Башара Асада. Напомним, несколько дней назад под контроль боевиков перешёл крупный город Хама. На этом фоне Башар Асад не отказался от намерения уничтожить внутренних врагов Сирии с помощью союзников.
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