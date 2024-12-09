Прежде чем называть экс-президента Сирии Башара Асада диктатором, следует вспомнить об Украине, где люди не могут дождаться выборов лидера страны. С таким заявлением выступил ирландский журналист Чей Боуз в ответ на слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что арабскую республику нужно поддержать после свержения президента.