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Регион
9 декабря, 14:58

Фон дер Ляйен задали жёсткий вопрос после выпада об Асаде

Журналист Чей Боуз пристыдил фон дер Ляйен за обвинения Башара Асада в диктатуре

Урсула фон дер Ляйен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Урсула фон дер Ляйен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Прежде чем называть экс-президента Сирии Башара Асада диктатором, следует вспомнить об Украине, где люди не могут дождаться выборов лидера страны. С таким заявлением выступил ирландский журналист Чей Боуз в ответ на слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что арабскую республику нужно поддержать после свержения президента.

«Говоря о «жестоких диктатурах», а когда ожидаются выборы на Украине, Урсула? Когда прекратятся массовые принудительные похищения людей с целью их смерти в интересах НАТО?» — написал Боуз.

Помимо этого, Боуз поинтересовался, как скоро европейские налогоплательщики получат назад деньги, которые осели в карманах главарей киевского режима.

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Ранее вооружённая сирийская оппозиция, начавшая широкомасштабное наступление на правительственные силы в конце ноября, взяла под контроль столицу Сирии, Дамаск. Глава государства Башар Асад согласился оставить пост президента и покинул территорию государства. Вскоре доложили, что ему и его семье предоставили убежище в Москве по личному приказу Путина. Оппозиция также гарантировала безопасность российских военных баз. В ответ на эти события Москва призвала к началу переговоров по Сирии под эгидой ООН.

Николай Рюмин
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