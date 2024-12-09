Нарышкин сообщил о переговорах по обеспечению безопасности россиян в Сирии

Прямо сейчас Москва ведёт переговоры по обеспечению безопасности россиян, сотрудников посольства и других представительств РФ в Сирии. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, назвав защиту граждан главной задачей.