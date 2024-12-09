Нарышкин сообщил о переговорах по обеспечению безопасности россиян в Сирии
Прямо сейчас Москва ведёт переговоры по обеспечению безопасности россиян, сотрудников посольства и других представительств РФ в Сирии. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, назвав защиту граждан главной задачей.
«Конечно, ведём переговоры, которые касаются, прежде всего, безопасности наших граждан, сотрудников посольства, других представительств нашей страны. Это сейчас главная задача — обеспечить безопасность наших людей», — поделился Нарышкин.
Ранее сегодня стало известно, что оппозиционная «Сирийская национальная армия» захватила город Манбидж. По курдским формированиям наносили авиаудары. А 8 декабря вооружённая сирийская оппозиция заняла столицу страны Дамаск. Президент САР Башар Асад согласился покинуть пост и уехал из страны. Ему и его семье предоставили убежище в Москве по личному приказу Путина. В МИД РФ объяснили, что Россия не предаёт своих друзей в трудных ситуациях и этим отличается от США. Свергнутого президента Сирии ожидает почётная старость в РФ, Москва никому его не выдаст.
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