В РПЦ рассказали, можно ли устраивать марафон «Гарри Поттера» в Рождественский пост

При очень часто противоречивой оценке книги Джоан Роулинг про Гарри Поттера она, безусловно, является очень важным событием в современной культуре. И, несмотря на то что по поводу неё спорят, всё-таки в ней очень правильно расставлены акценты, связанные с отношениями добра и зла, дружбой детей и взаимной поддержкой. С этой точки зрения книга, конечно, является важным феноменом, который повлиял на воспитание целого поколения. Поскольку фильмы сняты практически по книгам, то их тоже можно оценивать именно с такой точки зрения, как продолжение и визуализацию этой книги.