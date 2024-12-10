В РПЦ рассказали, можно ли устраивать марафон «Гарри Поттера» в Рождественский пост
Иерей Постернак: В пост лучше ограничить просмотр фильмов о Гарри Поттере
Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень». Режиссёр Крис Коламбус, сценаристы Стивен Кловз, Дж. К. Роулинг / Kinopoisk
Близится Новый год, и для многих поттероманов это время устроить марафон просмотра фильмов о мальчике-волшебнике. Однако что на этот счёт думает РПЦ? Ведь сейчас идёт Рождественский пост и, возможно, стоит ограничить себя в развлечениях? Ответ на этот вопрос Life.ru дал декан историко-филологического факультета ПСТГУ, иерей Андрей Постернак.
При очень часто противоречивой оценке книги Джоан Роулинг про Гарри Поттера она, безусловно, является очень важным событием в современной культуре. И, несмотря на то что по поводу неё спорят, всё-таки в ней очень правильно расставлены акценты, связанные с отношениями добра и зла, дружбой детей и взаимной поддержкой. С этой точки зрения книга, конечно, является важным феноменом, который повлиял на воспитание целого поколения. Поскольку фильмы сняты практически по книгам, то их тоже можно оценивать именно с такой точки зрения, как продолжение и визуализацию этой книги.
Поэтому, по словам священника, сам по себе просмотр этих фильмов грехом не является. Главное, чтобы, во-первых, эти просмотры не превращались в страсть и зависимость, а во-вторых, во время поста люди должны стараться себя ограничивать в развлечениях. А так как просмотр «Гарри Поттера» всё же является развлечением, то для человека, который старается соблюдать пост, это будет не вполне правильным.
Кстати, летом 2025 года стартуют съёмки нового сериала о Гарри Поттере. Каждый сезон будет подробно рассказывать о событиях семи книг Джоан Роулинг. Первый тизер был представлен поттероманам в 2023-м. Ожидается, что сериал выйдет в 2026 году, а премьера состоится на стриминговой площадке HBO Max. Есть версия, что новым Волан-де-Мортом в картине может стать актёр Киллиан Мёрфи, а актёр Марк Райлэнс может сыграть Дамблдора.