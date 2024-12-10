В Барнауле беглый зэк ранил в голову сотрудника ФСИН при задержании
На Алтае сбежавший из колонии заключённый ранил сотрудника ФСИН при задержании
В Алтайском крае заключённый сбежал из тюрьмы и почти два месяца скрывался от правосудия. Накануне он был найден сотрудниками ФСИН, но при задержании он открыл огонь и ранил одного из инспекторов. Об этом рассказали в СК по краю.
Злоумышленник сбежал из тюрьмы в октябре. 10 октября в ходе очередной операции по его поимке преступник открыл огонь по инспекторам ФСИН, тяжело ранив одного из них в голову. Несмотря на это, беглого зэка смогли задержать.
По данному факту возбуждено уголовное дело по двум статьям. Раненый инспектор госпитализирован.
Ранее из ИК-2 в Липецкой области бежали шестеро арестантов. Предположительно, побег готовился более шести месяцев. Для этого они вырыли подземный туннель длиной в 60 метров. Беглецы осуждены по статьям за изнасилования, педофилию и сбыт запрещённых веществ. Пятерых схватили в тот же день, шестого — спустя почти две недели.
Kandinsky 3.1 / Life.ru