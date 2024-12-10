«Давно его знаю»: Лукашенко высказался о свергнутом Асаде
Лукашенко: Асад не был диктатором и никого не убивал
Башар Асад и Александр Лукашенко. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Harold Escalona / Life.ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что хорошо был знаком не только со свергнутым президентом Сирии Башаром Асадом, но и его отцом Хафезом Асадом. По его словам, бывший сирийский лидер не был диктатором и никого не убивал.
«Какой Асад диктатор? Врач по профессии, я его знаю давно. У нас добрые были человеческие отношения. Никакой он не диктатор. Он лечил людей как врач. Он никогда никого не убивал», — приводит слова Лукашенко агентство БелТА.
Белорусский лидер считает, что американцы проявляют чрезмерный интерес к делам других стран и активно вмешиваются в их внутреннюю политику. По его мнению, это приводит к тому, что мировые лидеры становятся объектами критики и «демонизации». Лукашенко подытожил, что подобные действия лишь усугубляют международные отношения и подрывают суверенитет государств.
Напомним, что в начале декабря власть в Сирии захватила оппозиционная «Сирийская национальная армия». Башар Асад согласился покинуть свой пост и уехал за пределы страны. Позже оказалось, что ему по личному поручению Путина предоставили убежище в Москве. В МИД РФ объяснили, что Россия не предаёт своих друзей в трудных ситуациях и этим отличается от США.