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Регион
10 декабря, 16:13

«Давно его знаю»: Лукашенко высказался о свергнутом Асаде

Лукашенко: Асад не был диктатором и никого не убивал

Башар Асад и Александр Лукашенко. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Harold Escalona / Life.ru

Башар Асад и Александр Лукашенко. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Harold Escalona / Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что хорошо был знаком не только со свергнутым президентом Сирии Башаром Асадом, но и его отцом Хафезом Асадом. По его словам, бывший сирийский лидер не был диктатором и никого не убивал.

«Какой Асад диктатор? Врач по профессии, я его знаю давно. У нас добрые были человеческие отношения. Никакой он не диктатор. Он лечил людей как врач. Он никогда никого не убивал», — приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

Белорусский лидер считает, что американцы проявляют чрезмерный интерес к делам других стран и активно вмешиваются в их внутреннюю политику. По его мнению, это приводит к тому, что мировые лидеры становятся объектами критики и «демонизации». Лукашенко подытожил, что подобные действия лишь усугубляют международные отношения и подрывают суверенитет государств.

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Напомним, что в начале декабря власть в Сирии захватила оппозиционная «Сирийская национальная армия». Башар Асад согласился покинуть свой пост и уехал за пределы страны. Позже оказалось, что ему по личному поручению Путина предоставили убежище в Москве. В МИД РФ объяснили, что Россия не предаёт своих друзей в трудных ситуациях и этим отличается от США.

Алена Пенчугина
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