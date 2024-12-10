«Давно его знаю»: Лукашенко высказался о свергнутом Асаде

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что хорошо был знаком не только со свергнутым президентом Сирии Башаром Асадом, но и его отцом Хафезом Асадом. По его словам, бывший сирийский лидер не был диктатором и никого не убивал.

«Какой Асад диктатор? Врач по профессии, я его знаю давно. У нас добрые были человеческие отношения. Никакой он не диктатор. Он лечил людей как врач. Он никогда никого не убивал», — приводит слова Лукашенко агентство БелТА.