«Начали поступать обращения»: Львова-Белова рассказала о запросах на эвакуацию россиян с детьми из Сирии

Российская сторона начала получать обращения от россиян с детьми, желающих эвакуироваться из Сирии. Об этом рассказала уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

«Нам начали поступать обращения, связанные с эвакуацией граждан РФ из Сирии с детьми. <...> Ищем решения в каждом случае, — написала она в телеграм-канале.