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Регион
10 декабря, 16:56

«Начали поступать обращения»: Львова-Белова рассказала о запросах на эвакуацию россиян с детьми из Сирии

Львова-Белова: Россияне с детьми обращаются с просьбами об эвакуации из Сирии

Российская сторона начала получать обращения от россиян с детьми, желающих эвакуироваться из Сирии. Об этом рассказала уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

«Нам начали поступать обращения, связанные с эвакуацией граждан РФ из Сирии с детьми. <...> Ищем решения в каждом случае, — написала она в телеграм-канале.

Омбудсмен добавила, что вопрос эвакуации россиян с детьми из Сирии находится на контроле Министерства иностранных дел и Министерства обороны РФ.

Напомним, что в начале декабря власть в Сирии захватила оппозиционная «Сирийская национальная армия». Башар Асад согласился покинуть свой пост и уехал за пределы страны. Позже оказалось, что ему по личному поручению Путина предоставили убежище в Москве. В МИД РФ объяснили, что Россия не предаёт своих друзей в трудных ситуациях и этим отличается от США.

Оппозиционер Мухаммед аль-Башир стал главой временного правительства Сирии
Оппозиционер Мухаммед аль-Башир стал главой временного правительства Сирии
Обложка ©

ТАСС / Сергей Булкин

Наталья Демьянова
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