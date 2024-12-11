Бу, испугался? Залужный стал новым кошмаром Зеленского из-за растущего рейтинга
Экс-министр Рева: Зеленского пугает растущий президентский рейтинг Залужного
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Глава киевского режима Владимир Зеленский обеспокоен лидерством экс-главкома ВСУ Валерия Залужного в соцопросах по будущим президентским выборам. Попытка политика ослабить влияние генерала посредством назначения на должность посла в Великобритании не возымела успеха, заявил бывший министр социальной политики Украины Андрей Рева.
«Зеленский очень болезненно воспринимает рейтинги политических фигур с прицелом на будущие президентские выборы. В последнее время они не очень его радуют. Лидером народного доверия, как показала социология, является генерал Залужный. <...> Залужный пошёл в отрыв, что не могло не побеспокоить наших руководителей. <...> Его отправили в Лондон, надеясь, что он исчезнет из нашего информационного поля», — отметил Рева в видео, опубликованном на YouTube.
Экс-глава ведомства также подчеркнул, что Залужный после назначения на должность посла в Британии «значительно больше влияет на украинцев». По его словам, глава офиса Зеленского Андрей Ермак даже ездил в Лондон, чтобы убедить экс-главкома отказаться от участия в предстоящих выборах.
Напомним, в феврале Валерий Залужный был уволен с должности главнокомандующего ВСУ, его место занял Александр Сырский. 9 мая стало известно о новом назначении Залужного — он стал послом Украины в Великобритании. Согласно последним опросам, Залужный набрал бы 42% голосов на возможных президентских выборах, в то время как рейтинг Владимира Зеленского составил всего 22%.