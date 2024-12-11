Бу, испугался? Залужный стал новым кошмаром Зеленского из-за растущего рейтинга

«Зеленский очень болезненно воспринимает рейтинги политических фигур с прицелом на будущие президентские выборы. В последнее время они не очень его радуют. Лидером народного доверия, как показала социология, является генерал Залужный. <...> Залужный пошёл в отрыв, что не могло не побеспокоить наших руководителей. <...> Его отправили в Лондон, надеясь, что он исчезнет из нашего информационного поля», — отметил Рева в видео, опубликованном на YouTube.