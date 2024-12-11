«Байденомика»: Трамп с помощью мема описал схему заработка Байдена на Украине
Трамп мемом описал коррупционную схему семьи Байденов на Украине
Избранный президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал действующего главу государства Джо Байдена, изобличив его в злоупотреблении денежными средствами американских налогоплательщиков, которые направляются на помощь Украине. В своём посте в социальной сети Truth Social республиканец поделился мемом с изображением американского лидера, на котором перечислены пять ключевых моментов хитрой экономической политики демократа.
«Как работает байденомика. Вы платите налоги. Я [Байден] отправляю их Украине. Они отправляют их обратно Хантеру [Байдену]. Хантер отдаёт их мне. Помилование Хантера», — говорится в посте.
Напомним, что Байден объявил о помиловании своего сына 2 декабря, нарушив тем самым многочисленные обещания не делать этого. После этого Хантер пообещал встать на путь добра и помогать людям с зависимостями. Первого пациента для него нашла Мария Захарова.
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