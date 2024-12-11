«Байденомика»: Трамп с помощью мема описал схему заработка Байдена на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал действующего главу государства Джо Байдена, изобличив его в злоупотреблении денежными средствами американских налогоплательщиков, которые направляются на помощь Украине. В своём посте в социальной сети Truth Social республиканец поделился мемом с изображением американского лидера, на котором перечислены пять ключевых моментов хитрой экономической политики демократа.