Песков: Кремль не располагает сведениями о казни двоюродного брата Башара Асада
Кремль не располагает информацией о якобы состоявшейся в Латакии казни двоюродного брата Башара Асада. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы не располагаем информацией», — сказал он.
Напомним, что в начале декабря власть в Сирии захватила оппозиционная «Сирийская национальная армия». Башар Асад согласился покинуть свой пост и уехал за пределы страны. Ему и его семье было предоставлено убежище в Москве по личному указанию Владимира Путина. Позже в СМИ появились слухи о том, что сирийская оппозиция якобы совершила самосуд над Сулейманом аль-Асадом — двоюродным братом Башара Асада. Официально эта информация подтверждена не была.
ТАСС / Xinhua/ABACA