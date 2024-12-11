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Регион
11 декабря, 09:39

Песков: Кремль не располагает сведениями о казни двоюродного брата Башара Асада

Кремль не располагает информацией о якобы состоявшейся в Латакии казни двоюродного брата Башара Асада. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не располагаем информацией», — сказал он.

В оппозиции заверили, что Сирия не станет исламским государством
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Напомним, что в начале декабря власть в Сирии захватила оппозиционная «Сирийская национальная армия». Башар Асад согласился покинуть свой пост и уехал за пределы страны. Ему и его семье было предоставлено убежище в Москве по личному указанию Владимира Путина. Позже в СМИ появились слухи о том, что сирийская оппозиция якобы совершила самосуд над Сулейманом аль-Асадом — двоюродным братом Башара Асада. Официально эта информация подтверждена не была.

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ТАСС / Xinhua/ABACA

Александра Вишнякова
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