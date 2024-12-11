В Кремле заявили о выполнении миссии по защите Сирии
Песков: РФ выполнила свою миссию в Сирии, оказав помощь в борьбе с террористами
Ещё в 2015 году Россия выполнила свою миссию в Сирии, оказав помощь в борьбе с террористами. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Россия помогла САР в своё время справиться с террористами и помогла выйти на стабилизацию ситуации после того, как эта ситуация угрожала всему региону. И потратила для этого очень много усилий. Тогда РФ выполнила свою миссию», — сказал представитель Кремля.
Песков уточнил, что принимать какие-либо решения нужно строго в соответствии с имеющимися реалиями. Москва надеется, что вскоре ситуация в Сирии проясниться и страна выйдет в «законное русло». Со слов пресс-секретаря президента, Кремль продолжает внимательно следить за развитием событий и поддерживает контакты с теми, кто занял сейчас позицию покинувшего президентский пост Башара Асада.
«Это необходимо, потому что там находятся наши базы, там находятся наши диппредставительства», — подытожил представитель Кремля.
Напомним, что в начале декабря власть в Сирии захватила оппозиционная «Сирийская национальная армия». Башар Асад согласился покинуть свой пост и уехал за пределы страны. Ему и его семье было предоставлено убежище в Москве по личному указанию Владимира Путина. Отметим, что в Сирии находятся российские военные базы, прежде всего авиабаза Хмеймим и военно-морская база в Тартусе. Пока они остаются под контролем РФ. Новая сирийская власть хочет решить их судьбу, «основываясь на интересах сирийского народа».
Life.ru