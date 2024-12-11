Небо Минска будет охранять очередная батарея зенитного ракетного комплекса «Тор-М2»
МО Белоруссии: Батарея ЗРК «Тор-М2» вскоре приступит к охране неба Минска
Батарея ЗРК «Тор-М2». Фото © Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь
Батарея зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» поступила в Белоруссию и в ближайшее время приступит к охране неба Минска. Об этом сообщили в Минобороны Белоруссии.
«Очередная батарея современных зенитных ракетных комплексов «Тор-М2» поступила в белорусскую армию. В ближайшее время расчёты батареи заступят на боевое дежурство по ПВО и будут осуществлять охрану воздушных рубежей столицы», — рассказали в ведомстве.
Во время церемонии передачи боевой техники генерал-майор Андрей Лукьянович отметил, что Беларусь сохраняет мирную направленность своей политики, но делает ставку на компактную и хорошо подготовленную армию. Он также отметил, что в этом году было поставлено на вооружение более 40 образцов ВВСТ.
«Наши западные соседи проводят курс на милитаризацию, кратно увеличивая военные бюджеты, нагнетая военно-политическую обстановку вокруг нашей страны», — поделился Лукьянович.
Напомним, что президент России Владимир Путин планирует разместить ракетный комплекс «Орешник» на территории Беларуси во второй половине 2025 года. С таким предложением к российскому лидеру обратился сам Александр Лукашенко. Президент Белорусии рассказал о 30-ти вариантах, где собирается разместить «Орешник». По словам политика, выберут ту площадку, где будет минимальное расстояние до объектов поражения. Лукашенко уточнил, что Минск сам определит цели для ракетного комплекса, однако «нажимать кнопку» будет вместе с Россией. Лидер республики также отметил, что стране понадобится помощь в эксплуатации «Орешника».