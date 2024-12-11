Небо Минска будет охранять очередная батарея зенитного ракетного комплекса «Тор-М2»

Батарея зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» поступила в Белоруссию и в ближайшее время приступит к охране неба Минска. Об этом сообщили в Минобороны Белоруссии.

«Очередная батарея современных зенитных ракетных комплексов «Тор-М2» поступила в белорусскую армию. В ближайшее время расчёты батареи заступят на боевое дежурство по ПВО и будут осуществлять охрану воздушных рубежей столицы», — рассказали в ведомстве.

Во время церемонии передачи боевой техники генерал-майор Андрей Лукьянович отметил, что Беларусь сохраняет мирную направленность своей политики, но делает ставку на компактную и хорошо подготовленную армию. Он также отметил, что в этом году было поставлено на вооружение более 40 образцов ВВСТ.