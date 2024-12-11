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Регион
11 декабря, 11:46

Политолог-международник раскрыл, зачем новые власти Сирии решились на вывод боевиков из городов

Караханов: Вывод боевиков из населённых пунктов Сирии — обнадёживающий знак

Будущее Сирии определяется множеством факторов, среди которых готовность сторон к поиску компромиссов, влияние внешних сил и общая ситуация в регионе. В то же время, вывод боевиков из городов может стать значительным шагом к достижению более мирного и стабильного будущего для страны. Таким мнением поделился в беседе с Life.ru председатель Международного Центра Противодействия Преступности и Терроризму, политолог-международник Энес Караханов.

Новые власти Сирии приказали боевикам покинуть занятые города
Новые власти Сирии приказали боевикам покинуть занятые города

Вывод боевиков из населённых пунктов, по его словам, способен снизить уровень насилия и обеспечить большую безопасность для гражданского населения. Это открывает возможность контролировать как масштабы, так и темпы вывода вооружённых формирований, что позволяет избежать неожиданного и хаотичного отступления.

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Такой подход может способствовать возникновению условий для политических переговоров и диалога между правительством и оппозицией, что, в свою очередь, может укрепить позиции правительства на международной арене и создать впечатление его готовности к компромиссам.

Энес Караханов.

Данный манёвр поддерживается международным сообществом, в том числе Россией и Турцией. Тем не менее собеседник Life.ru подчёркивает, что существуют риски, включая возможность возобновления насилия, срыва политических процессов и дальнейшего перемещения населения.

«Успех манёвра будет зависеть от приверженности всех участников к процессу, а также от их способности преодолевать возникающие трудности», — заключил он.

В оппозиции заверили, что Сирия не станет исламским государством
В оппозиции заверили, что Сирия не станет исламским государством

Напомним, что в начале декабря власть в Сирии захватила оппозиционная «Сирийская национальная армия». Башар Асад согласился покинуть свой пост и уехал за пределы страны. Ему и его семье было предоставлено убежище в Москве по личному указанию Владимира Путина.

Обложка ©

AP/TASS

Ольга Годуненко
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