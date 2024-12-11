Политолог-международник раскрыл, зачем новые власти Сирии решились на вывод боевиков из городов

Будущее Сирии определяется множеством факторов, среди которых готовность сторон к поиску компромиссов, влияние внешних сил и общая ситуация в регионе. В то же время, вывод боевиков из городов может стать значительным шагом к достижению более мирного и стабильного будущего для страны. Таким мнением поделился в беседе с Life.ru председатель Международного Центра Противодействия Преступности и Терроризму, политолог-международник Энес Караханов.

Вывод боевиков из населённых пунктов, по его словам, способен снизить уровень насилия и обеспечить большую безопасность для гражданского населения. Это открывает возможность контролировать как масштабы, так и темпы вывода вооружённых формирований, что позволяет избежать неожиданного и хаотичного отступления.

Такой подход может способствовать возникновению условий для политических переговоров и диалога между правительством и оппозицией, что, в свою очередь, может укрепить позиции правительства на международной арене и создать впечатление его готовности к компромиссам. Энес Караханов.

Данный манёвр поддерживается международным сообществом, в том числе Россией и Турцией. Тем не менее собеседник Life.ru подчёркивает, что существуют риски, включая возможность возобновления насилия, срыва политических процессов и дальнейшего перемещения населения.