Оружие, мачете и дрон: «Двойник» Пригожина готовил вооружённый мятеж в Румынии
FT: В Румынии арестовали «двойника» Пригожина по подозрению в подготовке мятежа
Горациу Потра (справа). Обложка © X / Ade_linPetrisor
В Румынии был арестован бывший член французского Иностранного легиона Горациу Потра по подозрению в подготовке мятежа. Как сообщает Financial Times (FT), Горациу Потра привлёк внимание не только своим биографическим прошлым, но и внешним сходством с покойным основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.
По информации издания, Потра возглавлял группу из 20 человек, все из которых были вооружены. Они планировали направиться в Бухарест, однако были задержаны до реализации своих намерений. В ходе обыска дома и автомобиля бывшего военного силовики обнаружили 2 миллиона евро, а также оружие, мачете, мечи и дрон.
«Потра был арестован вместе с 20 другими вооружёнными людьми, направлявшимися в Бухарест. Чисто выбритый военизированный боевик, который имеет поразительное сходство с Пригожиным», — пишет FT.
Напомним, 23 августа 2023 года самолёт Евгения Пригожина потерпел крушение в Тверской области. На борту находилось десять человек, в том числе сам глава ЧВК. Все погибли. Возбуждено уголовное дело. Президент России Владимир Путин выражал соболезнования в связи с катастрофой.