Оружие, мачете и дрон: «Двойник» Пригожина готовил вооружённый мятеж в Румынии

В Румынии был арестован бывший член французского Иностранного легиона Горациу Потра по подозрению в подготовке мятежа. Как сообщает Financial Times (FT), Горациу Потра привлёк внимание не только своим биографическим прошлым, но и внешним сходством с покойным основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.

По информации издания, Потра возглавлял группу из 20 человек, все из которых были вооружены. Они планировали направиться в Бухарест, однако были задержаны до реализации своих намерений. В ходе обыска дома и автомобиля бывшего военного силовики обнаружили 2 миллиона евро, а также оружие, мачете, мечи и дрон.