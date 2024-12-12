«Продолжим работать»: Си Цзиньпин дал Медведеву обещание по Украине
Си Цзиньпин: Китай продолжит работать над урегулированием украинского кризиса
Китай планирует добиваться политического урегулирования кризиса на Украине. Для этого Пекин намерен продолжить работать с международным сообществом над созданием подходящих условий, рассказал председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с зампредом Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым в Пекине.
«Китай продолжит придерживаться своей последовательной позиции и работать с международным сообществом над созданием благоприятных условий для политического урегулирования кризиса», — приводит его слова Центральное телевидение Китая.
До этого власти Китая в контексте конфликта на Украине заявляли, что продолжают придерживаться трёх принципов: недопущения расширения зоны боевых действий, недопущения эскалации конфликта и недопущения раздувания огня какой-либо из сторон.
Китай на постоянной основе выступает с заявлениями, что готов стать посредником и оказать содействие в мирных переговорах по урегулированию украинского конфликта. КНР также представила свой мирный план вместе с Бразилией. Зеленский от него отмахнулся и заявил, что эти идеи являются деструктивным политическим заявлением. При этом план поддержали Швейцария и Словакия.
ТАСС / POOL / Екатерина Штукина