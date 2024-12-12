«Продолжим работать»: Си Цзиньпин дал Медведеву обещание по Украине

Китай планирует добиваться политического урегулирования кризиса на Украине. Для этого Пекин намерен продолжить работать с международным сообществом над созданием подходящих условий, рассказал председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с зампредом Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым в Пекине.

«Китай продолжит придерживаться своей последовательной позиции и работать с международным сообществом над созданием благоприятных условий для политического урегулирования кризиса», — приводит его слова Центральное телевидение Китая.