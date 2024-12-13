Олег Майами призвал россиянок разводиться до Нового года и нарвался на проверку

Правозащитница Светлана Грачёва обратилась в Следственный комитет и прокуратуру с требованием проверить высказывание певца Олега Майами на предмет дискредитации семейных ценностей после того, как он призвал россиянок разводиться. Активистка считает, что шоумен настраивает соотечественников — а особенно соотечественниц — на разрыв семей, а не на их создание и сохранение. Об этом активистка заявила в беседе с 360.ru.

«Иск я не подавала. Я обратилась к главе Следственного комитета, чтобы проверили его высказывание <…>. Публичный человек не должен высказывать такие вещи, и в Год семьи — тем более. То есть он призывает в 2024 году разводиться и уже в 2025 год вступать разведёнными», — поделилась она.

Грачёва напомнила, что закон о пропаганде чайлдфри вступил в силу в прошлом месяце, поэтому Следком может расценить фразу исполнителя как нарушение. Активистка выразила крайнюю степень недовольства словами Майами, так как своим призывом подавать на развод он также убеждает женщин не рожать и разрушать семьи.

Правозащитница убеждена, что исполнителю необходимо прояснить ситуацию и дать второй комментарий, в котором ему следует более подробно объяснить, что он хотел сказать на самом деле. Напомним, что в беседе с журналистами поп-певец сказал, что сомневающимся в партнёре девушкам надо успеть развестись до Нового года.

«Ребят, девчонки, разводитесь, если сомневаетесь. Пока не начался Новый год», — заявил шоумен.

Высказывание Майами зацепило активистку, ведь она сама проходила процедуру расторжения брака, но тогда это было необходимо для спасения собственной жизни, так как ей угрожала опасность со стороны супруга-тирана. Терпеть домашнее насилие дальше было невозможно.