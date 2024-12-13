Сын Щербакова опроверг, что артиста перевели в реанимацию из-за пневмонии

Народный артист России Борис Щербаков находится в процессе восстановления после операции и чувствует себя лучше. Сын артиста, Василий Щербаков, опроверг в интервью с ТАСС слухи о тяжёлом состоянии отца и его госпитализации в реанимацию с пневмонией.

«Он поправляется, всё нормально. Никакой реанимации, никакой пневмонии — это всё ерунда», — заявил Василий.

Слухи о пневмонии появились в Telegram-каналах, где утверждалось, что заболевание могло быть осложнением после операции. Однако, как пояснил сын артиста, у Бориса Щербакова этот диагноз не подтвердился. В действительности, 75-летний актёр был госпитализирован 5 декабря после падения на лестничной площадке, в результате которого он получил сотрясение головного мозга и переломы лицевого скелета. Врачи зафиксировали смещённую скуловую кость металлической спицей.

У Щербакова также нашли нарушения сердечного ритма, что потребовало своевременной медицинской помощи. Несмотря на все трудности, артист сохраняет позитивный настрой и верит в своё скорейшее выздоровление. В настоящее время он находится в боевом настроении, хотя и не планирует пока появляться на публике.

В сентябре у Щербакова был сердечный приступ. Тогда у него выявили нестабильную стенокардию, но врачи смогли стабилизровать состояние артиста. Также ранее актёра госпитализировали с коронавирусом и пневмонией.