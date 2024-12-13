Сын Щербакова опроверг, что артиста перевели в реанимацию из-за пневмонии
Как пояснил сын артиста, у Бориса Щербакова не было пневмонии. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sherbakov_boris
Народный артист России Борис Щербаков находится в процессе восстановления после операции и чувствует себя лучше. Сын артиста, Василий Щербаков, опроверг в интервью с ТАСС слухи о тяжёлом состоянии отца и его госпитализации в реанимацию с пневмонией.
«Он поправляется, всё нормально. Никакой реанимации, никакой пневмонии — это всё ерунда», — заявил Василий.
Слухи о пневмонии появились в Telegram-каналах, где утверждалось, что заболевание могло быть осложнением после операции. Однако, как пояснил сын артиста, у Бориса Щербакова этот диагноз не подтвердился. В действительности, 75-летний актёр был госпитализирован 5 декабря после падения на лестничной площадке, в результате которого он получил сотрясение головного мозга и переломы лицевого скелета. Врачи зафиксировали смещённую скуловую кость металлической спицей.
У Щербакова также нашли нарушения сердечного ритма, что потребовало своевременной медицинской помощи. Несмотря на все трудности, артист сохраняет позитивный настрой и верит в своё скорейшее выздоровление. В настоящее время он находится в боевом настроении, хотя и не планирует пока появляться на публике.
В сентябре у Щербакова был сердечный приступ. Тогда у него выявили нестабильную стенокардию, но врачи смогли стабилизровать состояние артиста. Также ранее актёра госпитализировали с коронавирусом и пневмонией.
Борис Щербаков — известный актёр, получивший признание за свои роли в таких фильмах, как «Гостья из будущего», «Берег» и «Солдаты». За свою карьеру он был удостоен звания народного артиста России и ордена Дружбы за вклад в развитие отечественной культуры и искусства.
Напомним, народного артиста РФ госпитализировали ночью 5 декабря после того, как супруга нашла его без сознания на лестничной площадке. Щербаков сильно ударился головой. Придя в сознание, он пожаловался на головные боли и головокружение. Врачи диагностировали у него нарушения сердечного ритма, а также признаки недостаточности. Также у него обнаружили перелом черепа и костей челюсти. Любимцу публики провели операцию, зафиксировав смещённую скуловую кость металлической спицей. С этой конструкцией ему предстоит проходить около двух недель. После операции из-за болевых ощущений актёр с трудом говорит, ест и пьёт. Сам Щербаков сохраняет позитивный настрой и верит в своё скорейшее выздоровление.