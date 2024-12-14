В Дамаске нашли крупный склад «наркотика джихада»

В сирийском Дамаске нашли крупную лабораторию по синтезу каптагона. Там обнаружили огромные запасы нелегального наркотического вещества, который называют наркотиком джихада, сообщает американская газета The New York Times.

Вещество не распространено во всём мире, но часто встречается на Ближнем Востоке. За последние годы в Иорданию, Ирак, Саудовскую Аравию и страны Персидского залива были завезены сотни миллионов этих таблеток. Каптагон являлся «краеугольным камнем сети наркоторговцев».