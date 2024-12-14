В Дамаске нашли крупный склад «наркотика джихада»
NYT: В Дамаске нашли крупное количество нелегального «наркотика джихада»
В сирийском Дамаске нашли крупную лабораторию по синтезу каптагона. Там обнаружили огромные запасы нелегального наркотического вещества, который называют наркотиком джихада, сообщает американская газета The New York Times.
«В пятницу сирийские повстанцы заявили, что обнаружили на складе в Дамаске огромные запасы нелегального амфетамина под названием каптагон», — говорится в сообщении издания.
Вещество не распространено во всём мире, но часто встречается на Ближнем Востоке. За последние годы в Иорданию, Ирак, Саудовскую Аравию и страны Персидского залива были завезены сотни миллионов этих таблеток. Каптагон являлся «краеугольным камнем сети наркоторговцев».
Напомним, 8 декабря вооружённая сирийская оппозиция вошла в Дамаск. После этого лидер страны Башар Асад оставил свой пост и спешно покинул Сирию с семьёй, попросив убежище у Москвы. Известно, что Владимир Путин лично приказал укрыть свергнутого президента Сирии и его родных. Российский глава выразил опасения, что ситуация на Ближнем Востоке может перерасти в полномасштабную войну.
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