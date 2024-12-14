Медведев допустил появление в составе России новых регионов

Опыт интеграции Донбасса и Новороссии в состав России может помочь при появлении в составе страны новых территорий, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на XXII съезде во время разговора о программе «Развитие новых территорий».

«Кстати, этот опыт (интеграции Донбасса и Новороссии — прим. Life.ru) может быть востребован и дальше в случае, если в составе нашей страны появятся новые, но очень близкие регионы. Ведь это возможно», — заявил Медведев.