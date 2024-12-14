Медведев допустил появление в составе России новых регионов
Опыт интеграции Донбасса и Новороссии в состав России может помочь при появлении в составе страны новых территорий, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на XXII съезде во время разговора о программе «Развитие новых территорий».
«Кстати, этот опыт (интеграции Донбасса и Новороссии — прим. Life.ru) может быть востребован и дальше в случае, если в составе нашей страны появятся новые, но очень близкие регионы. Ведь это возможно», — заявил Медведев.
Напомним, 30 сентября 2022 года после проведённых в Запорожской и Херсонской областях, а также Донецкой и Луганской народных республиках референдумов президент РФ Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав страны новых регионов. В 2024 году отмечалась вторая годовщина тех событий. Лидер РФ записал видеообращение по случаю праздника. По его словам, совместными усилиями российский народ отстаивает благополучное будущее для детей, память достижений и верность традициям. Также глава государства заявлял, что Россия не бросила жителей Донбасса и после начала спецоперации пыталась достичь мира, но столкнулась с обманом западных элит и подлогом. Принцип «своих не бросаем» знаком и близок каждому россиянину, сказал Путин.
Life.ru