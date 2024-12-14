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Регион
14 декабря, 13:25

Медведев допустил появление в составе России новых регионов

Опыт интеграции Донбасса и Новороссии в состав России может помочь при появлении в составе страны новых территорий, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на XXII съезде во время разговора о программе «Развитие новых территорий».

«Кстати, этот опыт (интеграции Донбасса и Новороссии — прим. Life.ru) может быть востребован и дальше в случае, если в составе нашей страны появятся новые, но очень близкие регионы. Ведь это возможно», — заявил Медведев.

Напомним, 30 сентября 2022 года после проведённых в Запорожской и Херсонской областях, а также Донецкой и Луганской народных республиках референдумов президент РФ Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав страны новых регионов. В 2024 году отмечалась вторая годовщина тех событий. Лидер РФ записал видеообращение по случаю праздника. По его словам, совместными усилиями российский народ отстаивает благополучное будущее для детей, память достижений и верность традициям. Также глава государства заявлял, что Россия не бросила жителей Донбасса и после начала спецоперации пыталась достичь мира, но столкнулась с обманом западных элит и подлогом. Принцип «своих не бросаем» знаком и близок каждому россиянину, сказал Путин.

Медведев заявил, что «Единая Россия» выполнит поставленные Путиным задачи
Медведев заявил, что «Единая Россия» выполнит поставленные Путиным задачи
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Life.ru

Полина Никифорова
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