ЦИК Грузии не увидел проблем в состоявшихся выборах президента
Глава ЦИК Грузии Каландаришвили: Выборы президента страны прошли без помех
Президентские выборы в Грузии состоялись без каких-либо проблем, несмотря на то, что впервые голосование было непрямым. Об этом заявил во время брифинга глава ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили.
«Как мы увидели, и общественность сама наблюдала за всем процессом выборов при помощи прямой трансляции, выборы прошли без помех», — уточнил он.
Напомним, в Грузии прошли выборы президента, голосовать могли только выборщики-парламентарии. Единственным кандидатом в бюллетене был политик, экс-футболист, Михаил Кавелашвили от правящей в стране партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Он и одержал победу. ЦИК Грузии признал выборы состоявшимися. Прежний руководитель страны Саломе Зурабишвили назвала выборы «пародией» и заявила, что ни за что не покинет резиденцию президента.
ТАСС / Инна Кукуджанова