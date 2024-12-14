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14 декабря, 15:52

ЦИК Грузии не увидел проблем в состоявшихся выборах президента

Глава ЦИК Грузии Каландаришвили: Выборы президента страны прошли без помех

Президентские выборы в Грузии состоялись без каких-либо проблем, несмотря на то, что впервые голосование было непрямым. Об этом заявил во время брифинга глава ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили.

«Как мы увидели, и общественность сама наблюдала за всем процессом выборов при помощи прямой трансляции, выборы прошли без помех», — уточнил он.

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Напомним, в Грузии прошли выборы президента, голосовать могли только выборщики-парламентарии. Единственным кандидатом в бюллетене был политик, экс-футболист, Михаил Кавелашвили от правящей в стране партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Он и одержал победу. ЦИК Грузии признал выборы состоявшимися. Прежний руководитель страны Саломе Зурабишвили назвала выборы «пародией» и заявила, что ни за что не покинет резиденцию президента.

Обложка ©

ТАСС / Инна Кукуджанова

Татьяна Миссуми
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